Probabili formazioni Monterrey Inter Chivu con tante assenze | ecco le scelte 

Il debutto dell’Inter nel Mondiale per Club si avvicina, ma l’emergenza si fa sentire: Chivu dovrà reinventare la formazione con diverse assenze, tra cui Esposito, Bisseck e Calhanoglu. In un contesto di sfida importante, le scelte del tecnico saranno cruciali per mettere in campo una squadra determinata e pronta a sorprendere. Scopriamo insieme le probabili formazioni e le strategie per questa partita decisiva.

Probabili formazioni Monterrey Inter, Chivu in emergenza verso il match d'esordio, ecco quindi le scelte per il match. Il debutto dell' Inter nel Mondiale per Club contro il Monterrey è ormai alle porte, e per Cristian Chivu è arrivato il momento delle prime scelte. Come riportato da Libero, l'allenatore dovrà fare a meno di Pio Esposito, Bisseck e Calhanoglu, tutti indisponibili per la gara d'esordio. Al contrario, saranno regolarmente presenti sia Sucic che Luis Henrique, con il nazionale croato che avrebbe buone possibilità di giocare un numero consistente di minuti. Per il resto, l' Inter dovrebbe presentarsi in campo con un'impostazione molto simile a quella vista sotto la gestione Inzaghi, sia per modulo che per uomini.

Monterrey, esonerato Demichelis. Scossa per l’avversaria dell’Inter! - Il Monterrey, prossimo avversario dell'Inter al Mondiale per Club, ha annunciato l'esonero dell'allenatore Martin Demichelis.

