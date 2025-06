Probabili formazioni Al-Ain Juve | le ultime sulle possibili scelte di Tudor per i novanta minuti iniziali del Mondiale per Club

La Juventus si prepara con grande entusiasmo alla sfida inaugurale del Mondiale per Club contro l’Al-Ain, un match cruciale che potrebbe dare il via a un cammino ricco di speranze e vittorie. Le scelte di Tudor per i novanta minuti iniziali saranno decisive per impostare la strategia e mettere in difficoltà gli avversari fin dai primi minuti. Ecco tutte le ultime notizie sulle probabili formazioni e le possibili scelte tecniche per questa attesa partita.

Probabili formazioni Al-Ain Juve: le ultime sulle possibili scelte di Tudor per i primi novanta minuti di questo Mondiale per Club. Chi può giocare. La Juve è quasi pronta a scendere in campo per l'esordio in questo nuovo Mondiale per Club. Giovedì, 19 giugno 2025 i bianconeri affronteranno l'Al-Ain per la partita inaugurale del gruppo G. In vista di questa sfida che potrebbe mettere subito in discesa il percorso di Madama verso gli ottavi di finale della competizione, Igor Tudor pensa a queste soluzioni di formazione. Ecco le possibili scelte, rese note da Giovanni Albanese sul proprio profilo X.

