Pro Pal | da noi fanno quello che vogliono l’Egitto li caccia a calci

In un clima di tensione e repressione, sette attivisti italiani sono stati rimpatriati dall’Egitto e altri 36 sono stati rilasciati dopo aver subito fermo e maniere forti al Cairo. Questi coraggiosi volontari, desiderosi di unirsi alla #GlobalMarchtoGaza e sostenere l’apertura del valico di Rafah, si trovano al centro di una lotta per i diritti umani e la libertà di movimento in una regione segnate da conflitti e ingiustizie.

In questo caos anche sette attivisti italiani sono stati rimpatriati dall'Egitto e altri 36 sono stati rilasciati dopo essere stati fermati al Cairo con maniere forti, come si vede da molti video online. Molti di loro volevano aggregarsi alla #GlobalMarchtoGaza, un'iniziativa in coordinamento con la carovana terrestre Sumud e la missione della nave Madleen. Questi attivisti mirano a ottenere l'apertura del valico di Rafah, alla frontiera tra Egitto e Israele, attraverso negoziati con le autorità egiziane, coinvolgendo Ong, diplomatici e istituzioni umanitarie. Due studenti torinesi hanno affermato: «Ci hanno detto che la marcia non è autorizzata ma siamo liberi di girare al Cairo».

