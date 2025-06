Pro loco a battesimo. Nascita di una nuova rete per promuovere la città. L’impegno dei cittadini.

Una nuova era per Carrara prende vita con il battesimo di due innovative Pro Loco: “Salviamo il castello di Moneta” e “Le vie dell’arte”, entrambe simbolo di impegno civico e valorizzazione del patrimonio locale. Questa rete di promozione capillare rafforza il ruolo attivo dei cittadini, unendo passione e creatività. Un passo fondamentale per rendere la città protagonista di un futuro ricco di cultura, tradizione e partecipazione.

Nuova pagina per Carrara che la vede protagonista di una promozione sempre più capillare. A battesimo le due nuove Pro Loco: Salviamo il castello di Moneta con i rispettivi presidenti Luigi Giovanelli e Le vie dell’arte Carrara con Filippo Rolla. A Palazzo Binelli per la costituzione delle neo proloco, si è convocato parte del consiglio direttivo, con la partecipazione del presidente Nazionale Pasquale Ciurleo e dell’assessore alla cultura Gea Dazzi. L’incontro coordinato da Vittorio Benedetti, presidente Epli, ha illustrato programmazione e obiettivi. "Carrara ha un fascino particolare, con la sua storia millenaria, non è solo produzione del marmo" ha detto Ciurleo mettendo in chiaro le priorità: "Bisogna uscire da un guscio mentale utilizzando strumenti normativi. 🔗 Leggi su Lanazione.it