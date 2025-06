Private Banking un modello resiliente e centrale

Private banking si conferma come un pilastro resiliente e strategico nel panorama finanziario italiano. Con l’avvio di questo nuovo triennio, AIPB – Associazione Italiana Private Banking – rafforza il suo ruolo di faro per un settore in continua evoluzione, affrontando sfide globali e cogliendo opportunità . In un contesto internazionale complesso, il private banking si dimostra un modello centrale per la crescita sostenibile del Paese, garantendo stabilità e innovazione nel cuore del sistema finanziario nazionale.

CON L'AVVIO del nuovo triennio di presidenza, AIPB – Associazione Italiana Private Banking – rinnova il proprio impegno a sostegno della crescita del Paese, in un momento in cui il contesto internazionale è attraversato da dinamiche complesse e in continuo mutamento. Le tensioni commerciali globali, la ridefinizione delle alleanze geopolitiche, l'indebolimento relativo del dollaro e il crescente interesse verso i mercati europei da parte degli investitori internazionali offrono una nuova opportunità per fare scelte regolamentari, economiche e finanziarie lungimiranti. In tale scenario, il Private Banking italiano si trova di fronte a due possibili traiettorie per il 2025.

