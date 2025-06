Principio di incendio all' impianto di desolforazione della raffineria Api

Un principio di incendio si è verificato questa mattina presso l’impianto di desolforazione della Raffineria Api a Falconara Marittima. Fortunatamente, le squadre interne sono intervenute tempestivamente, domando il fuoco e riportando la situazione alla normalità senza conseguenze. La pronta azione del personale ha evitato rischi maggiori, dimostrando ancora una volta l’efficacia delle misure di sicurezza adottate. La vicenda sottolinea l’importanza della vigilanza costante negli stabilimenti industriali.

FALCONARA MARITTIMA – Principio di incendio nella mattinata odierna all'interno della Raffineria Api. Ad essere coinvolto l'impianto di desolforazione: il rogo è stato domato dalle squadre interne della raffineria e la situazione è tornata alla normalità senza conseguenze. Sul posto, a supporto.

