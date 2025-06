Primo giorno dell’estate senza treni sulla Lecco-Tirano | lunghe code di stranieri spaesati

Il primo giorno d'estate si trasforma in un incubo per i turisti a Lecco, che si ritrovano bloccati in lunghe code di stranieri spaesati e senza informazioni chiare. La sospensione totale del servizio ferroviario tra Lecco, Colico, Sondrio e Tirano ha creato confusione e frustrazione tra chi sperava di godersi le meritate vacanze sul Lago di Como. La domanda è: come potrà la città riprendersi da questa emergenza?

Lecco, 16 giugno 2025 – Migliaia di turisti smarriti in code lunghe centinaia di metri per ore, senza sapere perché, né dove andare. Sono stati colti alla sprovvista i tantissimi stranieri approdati ieri in treno a Lecco da Milano e diretti verso le località di lago: non sapevano infatti che la circolazione ferroviaria tra Lecco, Colico, Sondrio e Tirano è completamente sospesa fino a metà settembre e che al posto dei treni ci sono da prendere bus sostitutivi. Nessuno li ha avvisati e nemmeno ha fornito loro indicazioni su come e dove proseguire una volta arrivati nella città dei Promessi sposi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Primo giorno dell’estate senza treni sulla Lecco-Tirano: lunghe code di stranieri spaesati

