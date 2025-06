Primavera arriva l’addio di Zanchetta | nuova avventura in C per il tecnico

Con l’arrivo della primavera, si apre un nuovo capitolo per Andrea Zanchetta: dopo aver guidato con successo la Primavera dell’Inter dal 2016, il tecnico si prepara a intraprendere una sfida inedita nel mondo del calcio professionistico, approdando al Novara in Serie C. Un addio significativo, che segna la fine di un’era e l’inizio di una nuova avventura ricca di opportunità e sfide stimolanti.

Andrea Zanchetta non sarà più l'allenatore della Primavera dell'Inter. L'annuncio da parte del club nerazzurro è arrivato in mattinata, con il quale si è interrotto un rapporto collaborativo tra la società e Zanchetta che andava avanti dal 2016. Ora, nel futuro del tecnico, il Novara, club militante nel campionato di Serie C. Zanchetta lascia l'Inter: il motivo dell'addio. Il contratto di Zanchetta sarebbe andato in scadenza al termine della corrente stagione sportiva. L' Inter avrebbe voluto proporre il rinnovo rinnovo al tecnico, che ha però subito frenato gli animi, dichiarando al club di voler andar via per cimentarsi in una realtà non più giovanile.