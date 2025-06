Primark apre due nuovi punti vendita nel napoletano | centinaia di posti di lavoro in arrivo

Primark continua a crescere in Italia, annunciando l'apertura di due nuovi punti vendita nel Napoletano e generando centinaia di posti di lavoro. Con un investimento complessivo di 40 milioni di euro, dopo i 50 milioni del 2023, l’azienda leader nel settore moda rafforza la sua presenza, portando a cinque i nuovi negozi e a 700 le assunzioni previste. Un impegno concreto che dimostra come Primark investa nel futuro del mercato italiano, creando valore e opportunità per tutti.

© Napolitoday.it - Primark apre due nuovi punti vendita nel napoletano: centinaia di posti di lavoro in arrivo

