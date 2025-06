Prima prova maturità 2025 | orari cosa portare e il tototracce

Se il countdown per la Maturità 2025 è iniziato, è fondamentale essere pronti e informati su tutto: orari, materiali consentiti, tracce e strategie. La prima prova di italiano si avvicina, portando con sé emozioni e aspettative. Scopriamo insieme come affrontarla al meglio, per partire con il piede giusto e conquistare questa importante tappa. Ecco tutto quello che devi sapere per affrontare con sicurezza la tua prima prova.

Roma, 16 giugno 2025 - I preparativi sono agli sgoccioli, la data incombe: mercoledì 18 giugno avranno inizio gli esami di Stato, ovvero la Maturità 2025. L'appuntamento è con la tradizionale prima prova, quella di italiano. Sommario Orari e quanto dura. Come verrà valutata. Cosa si potrà portare. Il tototracce. Orari e quanto dura. I maturandi avranno ampia scelta per quanto riguarda la prima prova. Le tracce, secondo le disposizioni ministeriali, saranno sette: due analisi del testo, tre tracce per comporre un testo argomentativo e due su temi di attualità. Abolito, a differenza di quanto ancora in molti si aspettano, il tema storico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Prima prova maturità 2025: orari, cosa portare e il tototracce

In questa notizia si parla di: prima - prova - maturità - orari

Maturità 2025, i possibili autori per la prima prova di tipologia A - Il 18 giugno 2025 iniziano gli esami di maturità, con la prova d'italiano per tutti gli indirizzi di studio.

La prossima settimana inizia la Maturità 2025: ecco come scoprire chi sono i commissari esterni della vostra classe (o di quella dei vostri figli) Vai su Facebook

Maturità 2025, al via il 18 giugno: gli orari delle prove, tracce, commissioni e voto all'Esame di Stato; Prima prova maturità 2025: orari, cosa portare e il tototracce; Maturità 2025, date, prove, novità: tutto quello che devi sapere.