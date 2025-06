Prima pagina Tuttosport | Italia Gattuso CT nel nome di Lippi

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 16 giugno 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Prima pagina Tuttosport: “Italia, Gattuso CT nel nome di Lippi”

In questa notizia si parla di: prima - pagina - tuttosport - italia

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan-Bologna è più di una coppa” - La prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, 13 maggio 2025, celebra Milan-Bologna, un incontro che va oltre il semplice match.

Italia, ringhio di disperazione Bentornata ossessione “Che male vedere l’azzurro disonorato” ? Toro-Ngonge l’appuntamento Cancellato il GP di Imola. C’è Madrid al suo posto La prima pagina dell’11 giugno ? #Tuttosport Vai su Facebook

Prima pagina Tuttosport: “Italia, Gattuso CT: oggi si decide”; Prima pagina Tuttosport: “Tudor, questi 5 non si toccano”; PRIMA PAGINA TUTTOSPORT OGGI: “Italia, almeno l’onore”.

Prima pagina Tuttosport: “Italia, Gattuso CT: oggi si decide” - Il Torino ci prova per l'algerino Jaouen Hadjam, terzino sinistro di proprietà dello Young Boys, ma tengono banco soprattutto le Nazionali. Lo riporta informazione.it

Italia sconfitta 3-0 in Norvegia, l'apertura in prima pagina di Tuttosport: "Onta azzurra" - 0 in Norvegia da Haaland e compagni nella prima giornata delle qualificazioni. Riporta tuttomercatoweb.com