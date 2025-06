Prima la sconfitta con la Samp poi l’intossicazione alimentare | ricoverati 16 giocatori della Salernitana A rischio la partita di ritorno

Dopo la sconfitta amara con la Sampdoria e una semifinale di andata difficile da digerire, la Salernitana si trova ora a fronteggiare un’ulteriore crisi: 16 giocatori ricoverati per sospetta intossicazione alimentare, mettendo a rischio il ritorno in campo. Oltre al danno, la beffa: una partita che avrebbe potuto segnare una svolta, ora rischia di compromettere tutto. La tifoseria è in ansia, aspettando di sapere se la squadra riuscirà a risollevarsi in tempo.

Oltre al danno, la beffa. Dopo aver perso per 2-0 la semifinale di andata del play-out di serie B contro la Sampdoria, 16 tesserati della Salernitana sono stati trasportati d’urgenza in ospedale a causa di una sospetta intossicazione alimentare. Al termine del match la squadra è salita su un volo charter diretto all’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi, ed è proprio a bordo che, secondo quanto riportato, si sarebbero registrati i primi malori di calciatori e collaboratori tecnici. Il riso alla cantonese. Prima del volo è stato consegnato a tutti i membri della squadra un pasto d’asporto preparato in Liguria contenente, tra le altre cose, del riso alla cantonese. 🔗 Leggi su Open.online

Intossicazione alimentare, malori a raffica dopo la discoteca: 25 in ospedale - Una serata all'insegna del divertimento si è trasformata in un incubo per circa 25 giovani, colti da malori improvvisi e gravi disturbi gastrointestinali.

