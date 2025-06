Prima domenica di stop ai treni per il lago e la Valtellina Caos nel capoluogo Varenna invece supera la prova

La prima domenica di stop ai treni per il lago e la Valtellina ha scatenato il caos nel capoluogo, lasciando molti stranieri senza informazioni chiare. Mentre Varenna supera la prova, i viaggiatori si sono trovati improvvisamente senza mezzi per proseguire, creando confusione e disagio. Un problema che evidenzia l’urgenza di comunicare meglio per evitare disguidi e garantire un’esperienza più serena. Ma come si può migliorare questa situazione?

Sono stati colti alla sprovvista i tantissimi stranieri approdati ieri in treno a Lecco da Milano e diretti verso le località di lago: non sapevano infatti che la circolazione ferroviaria tra Lecco, Colico, Sondrio e Tirano è completamente sospesa fino a metà settembre e che al posto dei treni ci sono da prendere bus sostitutivi. Nessuno li ha però avvisati e nemmeno ha fornito loro indicazioni su come e dove proseguire una volta arrivati nella città dei Promessi sposi. I punti di imbarco sui pullman si trovano in aree diverse, a seconda della destinazione, ma orientarsi senza aiuti né segnalazioni chiare non è facile: le code (nella foto quelle in stazione) sono state chilometriche.

