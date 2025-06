Prima di congedarsi dalla scena live Umberto Tozzi terrà un grande concerto a Mirano

Prepariamoci a vivere un’emozione indimenticabile: Umberto Tozzi, leggenda della musica italiana, torna a incantare il pubblico di Mirano con una serata speciale, chiudendo la sua straordinaria carriera live. Dopo aver conquistato platee in tutto il mondo, l’artista ci regala un’ultima notte di musica e nostalgia, un’occasione unica per celebrare oltre cinque decenni di successi. L’appuntamento è fissato per...

Dopo il successo delle tappe italiane ed europee, arriva anche a Mirano una delle date più attese de "L'Ultima Notte Rosa - The Final Tour", la tournée mondiale con cui Umberto Tozzi saluta il suo pubblico e si congeda dalle scene live dopo 50 anni di carriera.

