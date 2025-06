Prezzo gas alle stelle supera i 38 euro | come saranno le nuove bollette

Il prezzo del gas alle stelle, superando i 38 euro al megawattora, sta creando nuove preoccupazioni per le bollette di casa e imprese. La recente escalation nel Medio Oriente, con l’attacco israeliano contro Iran, ha destabilizzato i mercati energetici europei, aumentando volatilità e incertezza. Come influenzerà questa crisi le prossime fatture? È fondamentale prepararsi a un periodo di forte impatto economico e strategico.

L’attacco israeliano ai capi militari e ai siti nucleari iraniani ha causato una guerra tra i due Paesi, destabilizzando il Medio Oriente e quindi i mercati energetici. Il petrolio, ma soprattutto il gas, sta subendo le conseguenze dirette di questa guerra. I mercati europei, dipendenti dalle importazioni di gas dai Paesi del Golfo, sono particolarmente sensibili. Il gas ha raggiunto e superato i 38 euro al megawattora sul mercato di Amsterdam, quello di riferimento, crescendo dell’1,6% in poche ore. Un balzo che potrebbe avere effetto sulle bollette estive, ma anche su quelle del prossimo inverno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Prezzo gas alle stelle, supera i 38 euro: come saranno le nuove bollette

