Previsti lavori sulla rete idrica in alcune aree dell' entroterra | Possibile irregolarità nella fornitura dell’acqua

Hera comunica interventi di manutenzione sulla rete idrica nei comuni di Predappio e Premilcuore, con possibili interruzioni dell’acqua il 18 e 25 giugno lungo la Provinciale 3 del Rabbi. È importante pianificare al meglio le proprie esigenze per limitare disagi e garantire un rapido ritorno alla normalità. Restate aggiornati per ulteriori dettagli e consigli utili.

Previsti lavori di manutenzione sulla rete idrica nei territori comunali di Predappio e Premilcuore. Hera informa che nelle giornate del 18 e 25 giugno potranno verificarsi interruzioni di fornitura da Ponte Fantella a Molino Fulgenzio lungo la Provinciale 3 del Rabbi (nel comune di Premilcuore).

