Prevenzione stati generali a Napoli con Mattarella Meloni | Per il Governo è una priorità

In un’Italia sempre più attenta alla salute pubblica, Napoli ha ospitato gli Stati Generali con Mattarella e Meloni, sottolineando una priorità imprescindibile: la prevenzione. Il Governo punta a rivoluzionare il paradigma sanitario, promuovendo stili di vita sani e programmi di screening, strumenti fondamentali per migliorare il benessere collettivo e ridurre le malattie. È un passo deciso verso un futuro più sano e sicuro per tutti.

“Questo Governo considera fondamentale investire nelle politiche di prevenzione. È la ragione per quale stiamo lavorando, fin dal nostro insediamento, per consolidare un cambio di paradigma, promuovere con sempre maggiore determinazione l’adozione di stili di vita sani e la partecipazione ai programmi di screening, che come sapete sono uno strumento decisivo per migliorare lo stato di salute, per evitare l’insorgenza di malattie, per intervenire con tempestività dove è necessario. Il nostro obiettivo è quello di passare da un sistema sanitario reattivo, che interviene, cioè, solo dopo l’insorgere della malattia, a un modello proattivo, capace cioè di anticipare e contenere i rischi prima che diventino emergenze”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Gli Stati Generali della Prevenzione, promossi dal governo con il supporto del Ministro 232, rappresentano un passo fondamentale verso una cultura più diffusa e consapevole della prevenzione.

