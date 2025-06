Prevenzione oncologica | infermieri e Lilt insieme per Arezzo

In un’epoca in cui la prevenzione salva vite, l’unione tra infermieri e LILT ad Arezzo si fa ancora più forte. Questa mattina, nella sede OPI, è stato firmato il protocollo d’intesa tra la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Arezzo, un passo importante verso campagne di sensibilizzazione e assistenza oncologica più efficaci. Un progetto che promette di fare la differenza nella salute della comunità.

Firma ufficiale del protocollo d'intesa tra la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – sezione di Arezzo (LILT a.p.s. Arezzo) e OPI Arezzo questa mattina nella sede OPI. A siglare l'accordo sono stati Andrea Barbieri, presidente provinciale di LILT Arezzo, e Giovanni Grasso, presidente.

In questa notizia si parla di: arezzo - lilt - prevenzione - oncologica

Il protocollo d’intesa tra LILT a.p.s Arezzo e OPI Arezzo - Arezzo, 14 giugno 2025 – Un passo importante verso la sanità territoriale si concretizza con la firma del protocollo d’intesa tra LILT APS Arezzo e OPI Arezzo, previsto per lunedì 16 giugno alle ore 12 presso la sede dell’OPI.

