Prevenzione in rosa | a Mugnano del Cardinale oltre 100 visite gratuite con Amos Partenio

Continua con entusiasmo l'iniziativa "Prevenzione in Rosa" a Mugnano del Cardinale, dove oltre 100 donne hanno già beneficiato di visite senologiche gratuite grazie all’impegno di Amos Partenio e delle volontarie. Un gesto concreto per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce. La strada verso una comunità più sana e consapevole è già stata tracciata: non fermiamoci, perché ogni passo conta.

Continuano le tappe della prevenzione in rosa di Amos Partenio. Ieri pomeriggio, nel comune di Mugnano del Cardinale, oltre 100 le visite senologiche gratuite effettuate dal dottor Carlo Iannace, grazie agli ambulatori allestiti dalle volontarie dell’associazione, all’interno della sede del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Prevenzione in rosa: a Mugnano del Cardinale oltre 100 visite gratuite con Amos Partenio

