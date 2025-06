Prevenzione in rete e dipendenze | focus a La Casa sulla Roccia

In un mondo sempre più connesso, la prevenzione in rete e il contrasto alle dipendenze rappresentano sfide cruciali per la nostra società. La Casa sulla Roccia di Avellino si inserisce in questo percorso, con un focus speciale sui modelli integrati di promozione della salute, per costruire un futuro più consapevole e sicuro. Dopo aver celebrato il suo quarantennale con eventi significativi, si prosegue con impegno e passione in questa importante missione.

Un focus sui modelli integrati per la promozione della salute ed il contrasto alle dipendenze, sarà il secondo appuntamento del fitto calendario programmato da "La Casa sulla Roccia-Centro di solidarietà" di Avellino per celebrare l'anniversario del quarantennale di attività. Dopo la recente presentazione del libro "Storia senza eroi" di Piero Marrazzo, esperti del settore sanitario e sociale ed istituzioni, si interrogheranno, mercoledì 18 giugno con inizio alle 9, presso la sala De Mita dell'ex carcere Borbonico, sui nuovi possibili paradigmi di prevenzione territoriale in considerazione di un fenomeno, quello delle dipendenze patologiche o del disagio giovanile in generale, in rapida evoluzione.

