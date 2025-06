Presto in orbita Nisar il satellite per fotografare la Terra al centimetro

E’ in programma per il prossimo 18 giugno il lancio dal centro spaziale Satish Dhawan, nell’ India orientale, di un nuovo satellite capace di rilevare i cambiamenti sulla superficie terrestre con una precisione al centimetro e con qualsiasi condizione di luce come meteorologica. Il segreto in un doppio segnale radar. Nisar (questo il nome del satellite) è costato 1,5 miliardi di dollari ed è il risultato di un progetto di collaborazione tra l’ agenzia spaziale indiana (Isro) e la Nasa. Ha un peso di quasi 3 tonnellate ed è dotato di un'antenna radar di 12 metri di lunghezza che gli consente di raccogliere e trasmettere immagini e dati con una precisione senza precedenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Presto in orbita Nisar, il satellite per fotografare la Terra al centimetro

