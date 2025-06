Presto chiamate qualcuno Nonno e nipotina paura sulla ruota panoramica | scatta l’allarme

Una tranquilla domenica sera si è trasformata in un momento di forte apprensione sul lungomare di Molfetta, dove un'improvvisa avaria sulla ruota panoramica ha fatto scattare l’allarme. A bordo di una cabina sospesa a oltre venti metri, un uomo anziano e una bambina hanno vissuto attimi di paura, mentre i soccorritori intervenivano tempestivamente per garantire la loro sicurezza. Ecco come si è risolta questa inquietante giornata.

Una tranquilla domenica sera si è trasformata in un momento di forte apprensione sul lungomare di Molfetta, in provincia di Bari, dove un’avaria improvvisa ha messo in allarme cittadini e turisti. Erano circa le 20 del 15 giugno quando, sulla ruota panoramica allestita nella zona della banchina “San Domenico”, una delle cabine si è bloccata improvvisamente, sospesa nel vuoto a più di venti metri d’altezza. A bordo si trovavano un uomo anziano e la sua nipotina, rimasti intrappolati per diversi minuti nel bel mezzo del cielo, con la città e il mare ai loro piedi. La situazione è apparsa da subito delicata: la cabina si era arrestata bruscamente e nessun movimento era più possibile. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

