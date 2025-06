Prestito d' onore fino a 50 mila euro agli studenti che restano in Sicilia per l' università

Il nuovo prestito d’onore fino a 50 mila euro per gli studenti che scelgono di restare in Sicilia rappresenta una vera svolta per il diritto allo studio. Promosso dalla Democrazia Cristiana e approvato all’Ars, questa iniziativa mira a eliminare le barriere economiche e a sostenere il talento giovanile. Un passo concreto verso un futuro più equo e prospettico per i giovani siciliani, che ora possono sognare in grande e costruire il proprio domani.

Il prestito d'onore, "student loan", è finalmente realtà. Fortemente voluto dalla Democrazia Cristiana, è stato ora votato all'Ars rappresentando una svolta concreta per garantire il diritto allo studio e rimuovere le barriere economiche che ancora oggi impediscono a troppi giovani siciliani.

