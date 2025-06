Prestiti nel casertano con importi più bassi ma cresce la cessione del quinto

Nel secondo trimestre del 2025, Caserta si conferma come una provincia dinamica nel mercato dei prestiti, con importi richiesti più bassi ma una crescita significativa nella cessione del quinto. Secondo l’Osservatorio Finanziamenti di PrestitiOnline.it, questa tendenza riflette una maggiore attenzione delle famiglie alle soluzioni di credito più accessibili e sicure. Un segnale che il consumo e le strategie finanziarie stanno evolvendo rapidamente nel territorio, aprendo nuove opportunità per cittadini e investitori.

Nel secondo trimestre del 2025, la provincia di Caserta si distingue per alcuni trend significativi nel mercato del credito al consumo, secondo l'analisi dell'Osservatorio Finanziamenti di PrestitiOnline.it. Per quanto riguarda i prestiti personali, Caserta registra l'importo medio richiesto più.

