Presidio a sostegno di Israele | Dalla parte di libertà e democrazia

Ieri, a Modena, si è svolto un presidio per sostenere Israele e difendere i valori di libertà e democrazia, in un momento in cui la solidarietà internazionale si fa più urgente. Nonostante le limitazioni dovute alle tensioni globali, dieci coraggiosi partecipanti hanno mostrato il loro impegno, ascoltando interventi significativi come quello di Ashkan Rostami, ex sfuggito al regime iraniano. Un gesto di speranza e unità che richiama l'importanza di solidarietà e libertà nel contesto attuale.

Come previsto, si è svolto ieri presso il Sacrario della Resistenza in piazza a Modena, un presidio a sostegno di Israele e della democrazia. Una decina i partecipanti, in un’iniziativa nata in sostituzione della prevista manifestazione a Monchio, annullata per motivi di sicurezza legati alle tensioni internazionali. Tra gli interventi, quello di Ashkan Rostami, "sfuggito al regime di Teheran" e membro del Consiglio di Transizione dell’Iran che si è detto "orgoglioso" dell’azione di Israele: "Sappiamo che Israele sta lottando per un mondo libero, per la democrazia e la libertà, presupposti che qui in Italia non hanno più molti seguaci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Presidio a sostegno di Israele: "Dalla parte di libertà e democrazia"

israele - presidio - sostegno - democrazia

