Presidente Iran lancia appello all' unità contro Israele

Il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, fa un appello accorato all'unità nazionale per affrontare la minaccia di Israele. Invitando a mettere da parte divergenze e problemi interni, esorta la popolazione a unirsi con fermezza contro quella che definisce un'aggressione criminale e genocida. In un momento cruciale, il suo discorso al Parlamento sottolinea l'importanza della coesione internazionale per contrastare le sfide globali.

Il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, ha esortato oggi la popolazione a mettere da parte le divergenze e ad unirsi contro Israele. "Ogni differenza, questione e problema esistente deve essere messa da parte oggi e dobbiamo opporci con forza a questa aggressione criminale e genocida con unità e coerenza", ha affermato Pezeshkian, in un discorso al Parlamento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Presidente Iran lancia appello all'unità contro Israele

