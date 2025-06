Presentazione del libro Summonte – Viaggio nelle Storie di Pasquale Giuditta

Un appuntamento imperdibile per scoprire le radici di un territorio ricco di storia e passione. Venerdì 20 giugno, nella suggestiva Chiesa di San Nicola a Summonte, si terrà la presentazione di "Summonte – Viaggio nelle Storie" di Pasquale Giuditta, un’opera che celebra la bellezza dei luoghi, il valore delle tradizioni e l’impegno civico. Non mancate: un tuffo nel cuore di Summonte vi aspetta!

