Preparare e bere un gazpacho come in Andalusia

Scopri il segreto di un autentico gazpacho andaluso, la zuppa fredda che conquista i palati di tutta la penisola iberica. Fresco, saporito e perfetto per le calde giornate estive, questo piatto tradizionale si trasforma in una bevanda energizzante capace di rinfrescare e rigenerare. Con pochi semplici ingredienti e il giusto procedimento, potrai preparare a casa un gazpacho irresistibile e autentico. Ecco come fare.

In Italia è una zuppa fredda di origine spagnola, nella penisola iberica è anche una bevanda fresca ed energizzante. Ecco come preparare il gazpacho in casa.

