Scopri il talento dei giovani e la magia del Casentino con il premio fotografico “Dal Lago degli Idoli a Capodarno”. Rivolto agli studenti delle scuole superiori, questo concorso mira a promuovere la conoscenza dell’area protetta attraverso immagini che catturano la sua bellezza autentica. Con un montepremi di 5 mila euro e una prestigiosa mostra finale, l’evento promette di svelare nuove prospettive di questa incantevole terra.

Arezzo, 16 giugno 2025 – Premio fotografico “Dal lago degli idoli a capodarno” dedicato a studenti delle scuole superiori del Casentino per promuovere la conoscenza dell’area protetta. Montepremi 5 mila euro, 10 classificati e premi speciali. Consegna in Ottobre 2025 poi una mostra con i migliori 100 scatti L’Associazione Prospettiva Casentino promuove, attraverso l’azienda Fresci&Vangelisti, il premio fotografico “Dal Lago degli Idoli a Capodarno” un’iniziativa fatta in collaborazione con ente Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, Comune di Pratovecchio Stia e il patrocinio della Federparchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it