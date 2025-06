Premio Faraglioni Capri 2025 a Placido Domingo

Il Premio Faraglioni Capri 2025 celebra la straordinaria carriera di Placido Domingo, una leggenda vivente della musica lirica mondiale. Con 30 anni di arti e cultura sull’Isola Azzurra, questo riconoscimento internazionale onora il talento senza tempo di un artista che ha incantato generazioni. Un tributo che sottolinea come l’arte possa unire le persone e elevare lo spirito, e che si conclude con…

Placido Domingo, leggenda della musica lirica, è il vincitore dell'edizione 2025 del Premio Faraglioni Capri. E' Placido Domingo, leggenda assoluta della musica lirica mondiale, tenore e direttore d'orchestra, il vincitore dell'edizione 2025 del Premio Faraglioni Capri, che compie 30 anni di arte e cultura nell'Isola Azzurra e celebra questo importante traguardo diventando Premio Internazionale.

Il Premio Faraglioni Capri a Placido Domingo - Il Premio Faraglioni Capri compie 30 anni celebrando l'eccellenza musicale e culturale, e quale modo migliore per farlo se non con una leggenda vivente come Placido Domingo? Il maestro, icona della lirica mondiale, porterà sul palco un’esibizione memorabile, unendo tradizione e innovazione in un evento che rimarrà nella storia dell’Isola Azzurra.

