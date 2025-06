Premio Energie per Roma 2025 all' agrigentina Paola Garifi

Il prestigioso riconoscimento celebra il suo impegno nel promuovere una comunicazione etica e responsabile, unendo innovazione e valori condivisi per un futuro più sostenibile. La premiazione di Paola Garifi rappresenta un tributo alla sua dedizione nel costruire ponti tra impresa, comunità e ambiente, ispirando tutti ad agire con integrità e visione. In un mondo in continua evoluzione, la sua leadership si distingue come esempio di eccellenza e responsabilità sociale.

La comunicazione come leva etica, come costruzione di ponti, come atto di responsabilità verso la comunità. È questo il messaggio che accompagna il conferimento del premio Energie per Roma 2025 a Paola Garifi, presidente di Eprcomunicazione Spa, associata UNA – società quotata in Borsa e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Premio “Energie per Roma 2025” all'agrigentina Paola Garifi

