Premio di arte e cultura siciliana Ignazio Buttitta | ecco tutti i vincitori

Il Premio di arte e cultura siciliana Ignazio Buttitta, giunto alla sua ventiseiesima edizione, celebra l’eccellenza delle menti creative dell’isola. Oltre 500 poeti e scrittori si sono sfidati, portando alla luce il ricco patrimonio culturale siciliano. Tra passione e talento, i vincitori emergono come autentici ambasciatori della tradizione e dell’innovazione. Scopriamo insieme i nomi di coloro che hanno lasciato il segno in questa prestigiosa manifestazione.

Il centro culturale "Renato Guttuso" di Favara, presieduto da Lina Urso Gucciardino, ha comunicato i nomi dei vincitori del “Premio di arte e cultura siciliana Ignazio Buttitta" giunto alla ventiseiesima edizione. Sono stati oltre 500 i poeti e gli scrittori che, amanti dell’arte e della. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - "Premio di arte e cultura siciliana Ignazio Buttitta": ecco tutti i vincitori

