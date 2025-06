Premio Biagio Agnes venerdì 20 giugno per la prima volta in Piazza di Spagna a Roma

Venerdì 20 giugno, Piazza di Spagna a Roma si trasformerà nel palcoscenico di eccellenza del giornalismo, grazie alla prima storica edizione del Premio Biagio Agnes. Un evento che celebra passione, talento e integrità professionale, valori fondamentali per una stampa libera e democratica. Con foto di Flavio Fransesini, questo momento unico ribadisce l'importanza di raccontare la realtà senza condizionamenti. Un appuntamento da non perdere che segna un nuovo capitolo della storia del giornalismo italiano.

foto di Flavio Fransesini ROMA – Passione e talento, rigore e serietà, nel rispetto di una professione che, raccontando la realtà senza condizionamenti, costituisce uno dei cardini della democrazia: sono da sempre questi i valori che animano il “Premio Biagio Agnes – Premio Internazionale di Giornalismo, Informazione e Comunicazione”, la cui XVII edizione si svolgerà venerdì 20 giugno per la prima volta nel magnifico e iconico scenario di Piazza di Spagna a Roma. Sul prestigioso palco, come ormai da tradizione, gli amatissimi conduttori Rai Mara Venier e Alberto Matano presenteranno la cerimonia di premiazione: l’evento, in onda martedì 1 luglio in seconda serata su Rai 1, vedrà protagonisti rappresentanti delle istituzioni e grandi professionisti dell’informazione, dello spettacolo e della cultura. 🔗 Leggi su Lopinionista.it