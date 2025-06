Preghiera della sera del 16 Giugno 2025 | Vieni in mio aiuto

In questa sera di giugno, apriamo il cuore e le mani al cielo con una preghiera semplice ma potente: “Vieni in mio aiuto”. Con fede e umiltà, chiediamo al Padre di inviare lo Spirito Santo su di noi, proteggendo noi e i nostri cari. È un momento di comunione e fiducia, un gesto di amore che ci avvicina al divino. Rivolgiamoci con cuore aperto, perché la preghiera è il ponte tra noi e Dio.

"Vieni in mio aiuto". Eleviamo la nostra preghiera della sera di oggi Lunedì chiedendo al Padre di inviare su di noi il Suo Santo Spirito. Con questa semplice orazione affidiamoci a Dio perché faccia scendere su di noi la Sua protezione per noi e i nostri cari. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito.

