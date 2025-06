Precipita sul Palabione Escursionista di 63 anni perde la vita in Valtellina

Una tragica caduta scuote la Valtellina: un escursionista di 63 anni ha perso la vita sul suggestivo e impervio Palabione, tra Aprica e i suoi splendidi panorami alpini. Nonostante l’intervento rapido dei soccorritori e dell’elisoccorso, la sua vita si è spezzata in quella zona remota tra Bivacco Aprica e Dosso Pasò. Un’amara tragedia che ricorda quanto siano fragili questi territori affascinanti.

APRICA (Sondrio) Tragedia in Valtellina nel primo pomeriggio di ieri nel territorio comunale di Aprica: un escursionista di 63 anni è morto dopo essere precipitato per un centinaio di metri. È accaduto sul Palabione, in una zona impervia che si trova tra il Bivacco Aprica (2227 metri di quota) e il Dosso Pasò a 2575 metri di quota. Sul posto sono immediatamente intervenuti i tecnici del soccorso alpino e l’ elisoccorso, ma per l’uomo di 63 anni non c’è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate nella caduta. La vittima era residente ad Aprica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Precipita sul Palabione. Escursionista di 63 anni perde la vita in Valtellina

