Precipita per un centinaio di metri dal monte Palabione in Valtellina | morto un escursionista

Un drammatico incidente scuote la Valtellina: un escursionista di 63 anni ha perso la vita precipitando dal monte Palabione all'Aprica. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorritori, il tragico episodio sottolinea i rischi delle attività all'aperto. La comunità si stringe intorno alla famiglia, mentre le indagini cercano di fare luce sulle cause di questa tragedia. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa drammatica vicenda.

Un escursionista di 63 anni ha perso la vita precipitando per un centinaio di metri dal monte Palabione all'Aprica, nel cuore della Valtellina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli operatori sanitari del 118 a bordo dell'elisoccorso, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

