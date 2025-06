Precipita da una palazzina con la figlia neonata in gravi condizioni al Policlinico

Una scena drammatica si è consumata questa mattina a Santa Lucia sopra Contesse, dove una donna è precipitata dal primo piano di una palazzina con la figlia neonata. La vicina, udendo le grida, ha dato l'allarme, ma restano ancora molti dubbi sulle circostanze dell'incidente. La donna e la piccola sono state immediate trasportate in gravi condizioni al policlinico. Le indagini sono in corso per chiarire cosa abbia scatenato questo gesto sconvolgente.

Sarebbe precipitata dal primo piano di una palazzina insieme alla figlioletta di pochi mesi. E' successo stamattina a Santa Lucia sopra Contesse. Una vicina avrebbe udito le grida e dato l'allarme ma non è chiaro ancora se lo stabile in questione sia quello dove vive la donna né l'altezza.

