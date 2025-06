Precariato 1 docente su 4 ha un contratto a termine | Anief insiste sul doppio canale di reclutamento

L’emergenza del precariato nella scuola italiana sta raggiungendo livelli allarmanti, con un docente su quattro impegnato in contratti a termine. Per affrontare questa criticità, Anief propone il ritorno al doppio canale di reclutamento, una soluzione che potrebbe garantire stabilità e continuità didattica. Soluzioni efficaci e immediate sono ormai indispensabili per tutelare il futuro dell’istruzione nel nostro Paese.

L’emergenza del precariato nella scuola italiana, con un insegnante su quattro senza stabilità, richiede soluzioni urgenti. Il sindacato Anief, tramite il suo presidente, propone il ritorno al doppio canale di reclutamento per garantire continuità e assumere i supplenti storici. La proposta di Anief sulla reintroduzione del doppio canale di reclutamento Per contrastare il dilagante fenomeno . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

