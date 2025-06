Prato | iscrizione e sfide del prossimo campionato di Serie D

Il futuro del Prato è ancora avvolto nell’incertezza, ma il countdown per il prossimo campionato di Serie D è già partito. Tra scadenze da rispettare e sfide da affrontare, i biancazzurri si preparano a scrivere un nuovo capitolo calcistico, consci delle difficoltà ma anche delle opportunità che attendono. È il momento di analizzare i passi necessari e le strategie per garantire un rilancio vincente nel campionato che si appresta a iniziare.

In attesa di scoprire cosa ne sarà della proprietà del Prato, con il futuro del sodalizio biancazzurro che è ancora tutto da scrivere, si può intanto cominciare a ragionare in ottica del prossimo campionato di Serie D. Innanzitutto a livello di scadenze: l'arco temporale stabilito dalla Lega Nazionale Dilettanti per formalizzare l'iscrizione al torneo è quello che rientra fra il 4 e il 10 luglio. Le società devono, a pena di decadenza, provvedere, secondo la modalità on-line, alla compilazione definitiva e relativo invio telematico della richiesta di iscrizione, corredata da tutta la modulistica necessaria.

