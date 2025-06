Praticamente piazza XX trasloca al centro artistico Il Grattacielo | il programma dal 20 al 22 giugno

Praticamente Piazza XX si sposta al Centro Artistico Il Grattacielo, portando con sé tre giorni di arte, musica e cultura dal 20 al 22 giugno. Questa rinomata rassegna, che da anni anima la storica piazza livornese, si rinnova in una nuova sede senza perdere il suo spirito vibrante e coinvolgente. Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile: l’arte prende il volo nel cuore della città!

