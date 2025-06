Povertà Schlein a Meloni | Parla di prevenzione ma non mette un euro

Meloni e il suo governo predicano prevenzione, ma i fatti parlano chiaro: zero fondi aggiuntivi e liste di attesa sempre più lunghe. La Caritas ci rivela che oltre il 23% delle persone assistite lavora, segno che il problema della povertà si insinua nel cuore del nostro sistema. È il momento di chiedere azioni concrete, perché parlare di prevenzione senza investimenti significa solamente lasciare indietro milioni di italiani.

"Il rapporto della Caritas dice che più del 23 per cento delle persone che assistono lavora. Vuol dire che chi lavora è povero o rischia di essere povero e il Governo continua a respingere la nostra proposta di legge unitaria sul salario minimo. Oggi il Governo ha fatto una iniziativa sulla prevenzione sanitaria, inutile che ne parli se non hanno messo un euro in più per contrastare liste di attesa. 4 milioni di italiani hanno rinunciato alle cure". Così la segretaria Pd Elly Schlein, arrivando alla presentazione del libro di Federico Fornaro "Una democrazia senza popolo" alla Camera dei Deputati.