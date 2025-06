Povertà in Italia in aumento la fotografia della Caritas | sempre più giovani e famiglie versano in condizioni di difficoltà

La povertà in Italia si trasforma, coinvolgendo sempre più giovani e famiglie in difficoltà. La recente fotografia della Caritas evidenzia un quadro complesso e in continua evoluzione, dove emergono nuove sfide sociali e una realtà più fragile che mai. La lotta alla povertà richiede interventi immediati e strategie innovative per ricostruire un futuro di speranza. È fondamentale comprendere queste trasformazioni per agire con efficacia e sensibilità.

La povertà in Italia cambia volto, ma resta un'emergenza strutturale. È quanto emerge dal nuovo Report statistico nazionale e dal Bilancio sociale della Caritas Italiana, presentati a Roma. Il profilo di chi si rivolge ai centri e ai servizi della rete Caritas racconta una realtà sempre più trasversale, fragile e difficile da intercettare. L'età media di chi chiede aiuto si è abbassata a 47,8 anni, ma nel contempo aumenta anche la presenza degli anziani. Se nel 2015 gli over 65 rappresentavano il 7,7% del totale, oggi sono saliti al 14,3%, una percentuale che raggiunge il 24,3% tra gli italiani.

