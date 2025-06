Povertà | Caritas in Italia oltre 5,6 milioni poveri assoluti 9,7% popolazione

In Italia, la povertà assoluta colpisce oltre 5,6 milioni di persone, rappresentando il 9,7% della popolazione. Un dato allarmante che mette in evidenza le sfide sociali e le disuguaglianze crescenti nel nostro paese. La situazione richiede un’attenzione urgente e interventi concreti per garantire un futuro più giusto e solidale. È fondamentale comprendere le cause e agire subito per cambiare questa realtà.

Roma, 16 giu. (LaPresse) – Sono oltre 5,6 milioni i poveri assoluti in Italia. Lo si legge nel terzo report statistico nazionale 2025 di Caritas Italia. “Istat – si legge nel report – rileva che quasi un residente su dieci vive in uno stato di povertà assoluta (il 9,7% della popolazione). Oggi si contano complessivamente 5 milioni e 694 mila poveri assoluti, per un totale di 2 milioni e 217 mila famiglie, che non dispongono delle risorse necessarie per una vita dignitosa, impossibilitati cioè ad accedere a un paniere di beni e servizi essenziali, quali ad esempio alimentazione adeguata, abbigliamento, abitazione”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Povertà: Caritas, in Italia oltre 5,6 milioni poveri assoluti, 9,7% popolazione

L'Italia del 2024 è in retromarcia. L'Istat smaschera la narrazione trionfalista del governo Meloni: l'occupazione degli under 24 è in calo, i giovani sono in fuga, i salari fermi, la produttività scende. In Italia ci sono 5,7 milioni di poveri assoluti e quasi il 10% rinun

