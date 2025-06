“Potrebbe essere l’inizio della fine delle biopsie dolorose”, il cerotto con milioni di nanoaghi.

Immaginate un futuro in cui le biopsie dolorose appartengono al passato. Grazie a un rivoluzionario cerotto ricco di milioni di nanoaghi, la diagnosi diventa meno invasiva e completamente indolore. Sviluppato dal team del King’s College di Londra, questa innovazione promette di cambiare radicalmente il modo di individuare e monitorare malattie come il cancro e l’Alzheimer. Un passo avanti che potrebbe migliorare la vita di milioni di pazienti nel mondo.

Un cerotto contenente decine di milioni di nanoaghi microscopici potrebbe presto sostituire le biopsie tradizionali. Messo a punto da un gruppo di ricercatori del King’s College di Londra, l’innovativo cerotto offre un’alternativa indolore e meno invasiva per milioni di pazienti in tutto il mondo che ogni anno si sottopongono a biopsie per individuare e monitorare malattie come il cancro e l’Alzheimer. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Nature Nanotechnology. La tecnologia – Le biopsie sono tra le procedure diagnostiche piĂą comuni al mondo, eseguite milioni di volte ogni anno per individuare malattie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it