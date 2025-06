Poste Italiane l’impatto sul Pil raggiunge i 14 miliardi

Poste Italiane si conferma una vera e propria locomotiva dell’economia italiana, con un impatto sul PIL stimato in ben 14 miliardi di euro. Ogni euro speso dal Gruppo genera tre euro di valore per il Sistema Paese, dimostrando quanto l’efficienza e la diffusione dei servizi siano fondamentali per la crescita nazionale. Scopriamo insieme come questa dinamica influenza il nostro quotidiano e il futuro del nostro Paese.

UN EURO SPESO da Poste Italiane per l’acquisto di beni e servizi ha generato un valore economico per il Sistema Paese pari a tre euro. Secondo quanto emerge dai dati che sono stati elaborati utilizzando gli ultimi moltiplicatori disponibili sul sito Istat, il Gruppo guidato dall’amministratore delegato Matteo Del Fante (nella foto in alto) e dal Direttore Generale Giuseppe Lasco, ha prodotto nel 2024 un impatto complessivo sul Prodotto Interno Lordo pari a 14 miliardi di euro. Ma tanti, e diversi, sono i numeri da prendere in considerazione: oltre al valore diretto generato dalle sue attività, il Gruppo ha sostenuto circa 199 mila posti di lavoro (tra diretti e indiretti) e ha contribuito alle casse pubbliche con 2,6 miliardi di euro di gettito fiscale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Poste Italiane, l’impatto sul Pil raggiunge i 14 miliardi

