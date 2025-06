Post Calhanoglu la lista dell’Inter | sei nomi 4 cari e 2 meno – TS

L'intera tifoseria nerazzurra tiene il fiato sospeso: Calhanoglu, uno dei pilastri della squadra, potrebbe vestire la maglia del Galatasaray. La rosa di sostituti e alternative si fa sempre più calda, con sei nomi sulla lista, quattro dei quali superano i 30 milioni di euro. In un mercato in fermento, ogni mossa potrebbe cambiare le carte in tavola e l’Inter dovrà essere pronta a tutto.

L’Inter dovrà necessariamente guardarsi alle spalle nel caso in cui Calhanoglu andasse via per sposare la causa del Galatasaray. Sul taccuino ci sono sei nomi, quattro di questi superano la valutazione dei 30 milioni di euro. AVANCES – Calhanoglu è corteggiato dalla sua squadra del cuore: il Galatasaray. I turchi fanno sul serio e per la prossima stagione vorranno allestire una squadra molto competitiva anche per la Champions League. Chiuso per Leroy Sane, che arriverà a parametro zero, adesso il “ Gala ” ci proverà per il regista dell’Inter e capitano della nazionale di Vincenzo Montella. Dal canto suo, Calhanoglu sarebbe contento di giocare in patria e di essere allenato dall’ex Inter Okan Buruk. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Post Calhanoglu, la lista dell’Inter: sei nomi (4 cari e 2 meno) – TS

In questa notizia si parla di: calhanoglu - inter - nomi - post

Inter, contro la Lazio servirà la qualità di Calhanoglu - Inter-Lazio, una sfida cruciale che richiede il massimo dal centrocampo nerazzurro. Hakan Calhanoglu, recuperato dopo alcuni fastidi fisici, è pronto a tornare protagonista.

TuttoSport - L'Inter vorrebbe incassare da Calhanoglu almeno 30M€, ma già a 25 ci rifletterebbe su. Per sostituirlo i nomi sono tanti ma non convincono troppo, nelle ultime ore invece si è fatto avanti il nome di Ederson che ha una valutazione intorno ai 40M€ t Vai su Facebook

L'Inter vorrebbe incassare da Calhanoglu almeno 30M€, ma già a 25 ci rifletterebbe su. Per sostituirlo i nomi sono tanti ma non convincono troppo, nelle ultime ore invece si è fatto avanti il nome di Ederson che ha una valutazione intorno ai 40M€ tanti si, ma Vai su X

Inter, l’identikit dell’erede di Calhanoglu: non solo Rovella, occhi su altri 2 in Serie A; Tentazione araba per Calhanoglu: spunta il nome del sostituto; FINALE Inter-Barcellona 4-3! È storia, è finale di Champions League!.

Calciomercato Inter, quanti nomi per il post Calhanoglu! Spunta anche un talento tedesco - Calciomercato Inter, tanti i nomi sul taccuino di Piero Ausilio in caso di partenza di Calhanoglu. Segnala informazione.it