Possibili frane e allagamenti è ancora allerta gialla in Veneto

In Veneto, l'allerta maltempo resta alta, con possibilità di frane e allagamenti che mettono a rischio la sicurezza dei cittadini. Le previsioni indicano un peggioramento a partire da questa sera, 16 giugno, con temporali sparsi e fenomeni intensi che potrebbero aggravare la situazione. È fondamentale mantenersi informati e adottare tutte le precauzioni necessarie per proteggersi. La vigilanza rimane prioritaria in questa fase critica.

Rimane l'allerta maltempo in Regione Veneto. Le previsioni, infatti, indicano una nuova fase di instabilità a partire da questa sera, 16 giugno. I fenomeni di questa mattina e del primo pomeriggio potrebbero dunque non rimanere isolati. In regione sono previsti nuovi temporali sparsi ad.

