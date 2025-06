Possibile fuga di Khamenei in Russia | il ruolo di Mosca nello scenario iraniano

Una possibile fuga di Khamenei in Russia? Secondo fonti vicine all’opposizione iraniana, Mosca avrebbe avviato contatti con l’entourage della Guida Suprema, sollevando interrogativi sul ruolo di Putin nello scenario iraniano. Tra incontri e strategie diplomatiche, si accende il dibattito: potrebbe questa alleanza nascondere un cambio di fronte o un’operazione di potere nascosta? Per scoprire di più, abbonati a DayItalianews.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Contatti tra Mosca e lo staff della Guida Suprema. Secondo quanto riportato da Iran International, una rete televisiva vicina all’opposizione iraniana, un alto funzionario russo avrebbe avviato contatti con esponenti di primo piano dell’entourage di Ali Khamenei, Guida Suprema dell’Iran. Tra questi, figurerebbe anche Ali Asghar Hejazi, vicecapo di gabinetto di Khamenei. L’obiettivo di questi contatti sarebbe l’organizzazione di un’eventuale evacuazione in caso di escalation della crisi in Iran. Secondo le fonti, Mosca avrebbe promesso un “corridoio sicuro” per permettere la fuga di Khamenei e dei suoi più stretti collaboratori, insieme alle loro famiglie. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Possibile fuga di Khamenei in Russia: il ruolo di Mosca nello scenario iraniano

In questa notizia si parla di: mosca - possibile - fuga - khamenei

Colloqui di pace a Istanbul: iniziato l'incontro tra Kiev e Mosca | Trump: "Voglio incontrare Putin il prima possibile" - I colloqui di pace a Istanbul sembrano segnare un momento cruciale nel conflitto tra Kiev e Mosca. Mentre Trump esprime il desiderio di incontrare Putin al più presto, Zelensky attacca la delegazione russa, definendo la situazione "una farsa".

Iran, Ali Asghar Hejazi, stretto collaboratore di Khamenei, sarebbe in contatto con Mosca per garantirsi una via di fuga dall’Iran in caso di crisi. Altri alti funzionari iraniani starebbero preparando piani simili - @ultimoranet Vai su X

? Non è possibile! Una ruspa travolge e uccide una turista che sostava sulla spiaggia a Pinarella di Cervia. Non solo. «L'uomo alla guida non era autorizzato e ha un precedente per omicidio stradale». La vittima è Elisa Spadavecchia, insegnante vicentina di Vai su Facebook

Khamenei prepara la fuga verso la Russia? Israele annuncia il controllo dello spazio aereo di Teheran; Il terzo giorno di guerra tra Israele e Iran, Missili su Tel Aviv e Haifa. Netanyahu: Eliminati i vertici dei Pasdaran; Iran, il braccio destro di Khamenei pronto alla fuga in Russia. Il regime di Teheran si sgretola.

Iran, staff Khamenei e la possibile fuga in Russia: lo scenario per l'ayotallah - Khamenei, stando a due fonti interne all'Iran, poche ore dopo l'inizio degli attacchi israeliani a Teheran sarebbe stato trasferito in un bunker sotterraneo a Lavizan, a nord- Da msn.com

Khamenei: Voci di un “salvacondotto” a Mosca e il rifugio nel bunker di Teheran - Le tensioni alimentano con insistenza le ipotesi su un possibile "salvacondotto" per la Guida Suprema dell'Iran, Ali Khamenei ... ilmetropolitano.it scrive