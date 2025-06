Possibile caso di virus Chikungunya o Dengue disinfestazione a Borgotrebbia e in via Beverora

In risposta alla segnalazione dell’Ausl di Piacenza riguardo a un possibile caso di virus Chikungunya o Dengue, il Comune di Borgotrebbia ha prontamente ordinato una disinfestazione straordinaria nelle aree di Borgotrebbia e via Beverora. Questa misura tempestiva mira a prevenire la diffusione della zanzara tigre, principale vettore di queste malattie. La collaborazione dei cittadini sarà fondamentale per garantire un ambiente più sicuro e protetto per tutti.

In seguito alla segnalazione da parte dell'Ausl di Piacenza di un caso sospetto di infezione da virus Chikungunya o Dengue rilevato in città, il Comune ha emesso un'ordinanza urgente per l'avvio di una disinfestazione straordinaria mirata a contrastare la diffusione della zanzara tigre, vettore.

