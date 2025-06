Portonovo luci e ombre Il belvedere è una savana | I lavori sono in ritardo

Portonovo, il suggestivo angolo di paradise sulla Riviera del Conero, sta vivendo un momento di attesa e trasformazione. I lavori per il miglioramento del belvedere 232 e della savana sono in ritardo, ma le parole rassicuranti di Daniele Berardinelli confermano che presto evidenzieremo una Portonovo più bella che mai. La pazienza sarà premiata: presto potremo ammirare un volto nuovo e più affascinante di questo tesoro naturale.

"Taglieremo l'erba anche in quel lato della strada, i lavori confermo che sono partiti, sì forse un po' in ritardo ma non è colpa di Ancona Servizi. E' dovuto alla variazione di bilancio che è slittata più avanti quindi anche l'assegnazione dei lavori, con una apposita determina del dirigente, è arrivata più tardi rispetto alle previsioni ma Portonovo sarà più bella che mai". Risponde così Daniele Berardinelli, assessore con la delega ai rapporti con Ancona Servizi, la partecipata del Comune che quest'anno si è aggiudicata la gestione dei parcheggi nella baia e la manutenzione del verde, sul caso "savana" del belvedere.